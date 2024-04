Pubblicità sulla stampa, trend in rosso: disastro dei quotidiani. I dati

Segno ancora negativo per investimenti pubblicitari sulla stampa: primo bimestre 2024 chiuso in in rosso secondo i dati dell’Osservatorio Stampa Fcp che a gennaio-febbraio registrano un calo del 13,7%,rispetto al 2023.

La raccolta dei quotidiani scende del 14,6%, a fronte di un -7,3% a spazi.

- La tipologia Commerciale nazionale ha evidenziato -11,0%

- La pubblicità Commerciale locale -1,1%.

- La tipologia Legale ha segnato -53,6%

- La tipologia Finanziaria ha segnato -5,2%

- La tipologia Classified ha segnato -5,9%.

I periodici nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del -9,8% (mentre a spazi la flessione è del 4,6%9

Le singole tipologie segnano

- Settimanali -7,0%

- Mensili -1,3%

- Altre Periodicità -73,2%.