Publicis Italia forma i giovani talenti con il nuovo programma Kickstart

Publicis Groupe Italia lancia Kickstart, programma dedicato alla crescita dei giovani talenti

Parte oggi, giovedì 3 novembre, la prima edizione di Kickstart, il nuovo programma multidisciplinare di Publicis Groupe Italia creato per sostenere e accelerare la crescita dei giovani talenti a più alto potenziale. Questa nuova iniziativa va ad arricchire la già ampia offerta di formazione e di supporto alla crescita del gruppo francese, che oggi coinvolge oltre 1500 persone in Italia.

Per questa prima edizione del programma, Publicis Groupe ha invitato 16 talenti emergenti, che si sono distinti per impegno, determinazione e impatto, a partecipare a un viaggio della durata di 12 mesi che darà accesso a un piano di formazione e di coaching personalizzato e attiverà connessioni privilegiate con i colleghi, in Italia e nel mondo.

Realizzato in collaborazione con Clever Learning Experience, società specializzata nel coaching e nella formazione aziendale, Kickstart si apre con un test psico-attitudinale e un live assessment, che hanno lo scopo di guidare i partecipanti nell’identificazione dei punti di forza e delle aree di crescita per delineare gli obiettivi personali e professionali della loro esperienza.

Formazione, accelerazione e ispirazione sono le parole chiave di questo nuovo programma, fortemente incentrato sulle persone e sulle loro esigenze. Si tratta di un percorso molto articolato che prevede corsi e workshop per l’acquisizione di competenze trasversali e di soft skill, e training specifici su personal branding, public speaking, comunicazione efficace, team working e gestione dello stress. Ogni passo sostenuto dal management di Publicis Groupe, che valuterà i risultati raggiunti, darà feedback costanti e attiverà processi di riconoscimento dei risultati raggiunti.

Con Kickstart, Publicis Groupe avvia un nuovo modello di formazione in cui i partecipanti hanno la possibilità di intraprendere un vero e proprio viaggio esperienziale che, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare, offre importanti occasioni di confronto e di networking.

Un ulteriore passo nel percorso di trasformazione e di integrazione di Publicis Groupe in Italia che oggi si presenta al mercato come una grande piattaforma di trasformazione del business dei clienti grazie a un’offerta integrata di creatività, media, customer experience, CRM, business consulting e produzione.