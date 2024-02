Pupa, lo spot choc per Sanremo: infuria la polemica, guarda il video esclusivo

Pupa, lo spot choc per Sanremo: guarda il video in esclusiva

Uno sposo trepidante sull’altare, la sposa che si prepara. Poi l’ingresso nella Chiesa gremita di amici e parenti, fuori il diluvio, quand’ecco che poco prima delle promesse un’altra donna irrompe nella chiesa, il trucco disfatto dal temporale o, non è dato saperlo, dalle proprie lacrime. L’altra chiama la sposa con un gesto della mano ed ella subito si volta, afferra quella mano ed insieme scappano, su un autobus, lasciando il futuro marito di una delle due all'altare, perplesso e disperato. Dirette dove? Non si sa, ed è anche un po' il bello dello spot. Novelle Thelma e Louise? O tra loro c'è del tenero? Sono tante le domande che il nuovo spot di Pupa lascia volutamente in sospeso. Affaritalaini.it ha potuto visionare in anteprima la pubblicità che andrà "on air" durante i giorni di Sanremo. E che prende spunto da un makeup ultra resistente - non sbava neanche sotto la pioggia battente - per provare a raccontare la società di oggi con dei riferimenti cinematografici chiarissimi.

E' assai ovvio, infatti, che lo spot prende ispirazione da "Il Laureato" (1967) di Mike Nichols e la scena finale in cui Dustin Hoffman si riprende sull'altare la "sua" Katharine Ross. I due, proprio come nella pubblicità di Pupa, fuggono su un pullman con destinazione ignota. Lo spot, pubblicato per errore sui canali social del brand di make-up e poi prontamente rimosso farà discutere, c'è da scommetterci. Sta generando una notevole polemica proprio alla vigila della sua messa in onda, perché da molti è considerato inopportuno ad una visione nazional popolare e per giunta nel programma di massimo ascolto Rai, per via del modello "non-convenzionale" di famiglia che propone. Anzi, addirittura oppone a quello di famiglia tradizionale un modello alternativo.

Perché due donne che scappano insieme, anche nel 2024, faranno inarcare più di un sopracciglio. E Affaritaliani.it è pronta a raccogliere le varie reazioni, guidata da quel motto di libertà che ci accompagna da 28 anni.

