Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: Pertosa porta il Sud nello spazio

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: focus su Vito Pertosa di Angel Company. Aggiornamenti sulla frana di Ischia e le coop legate a Soumahoro

Oggi 28 novembre 2022 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Aggiornamenti in diretta da Ischia sulla tragedia della frana e gli sviluppi delle indagini sulle coop per l’assistenza ai migranti che coinvolgono i familiari del neodeputato Aboubakar Soumahoro. Poi una seconda puntata dell’inchiesta sulle interdittive e sui sequestri previsti dalle norme Antimafia.

Il faccia a faccia della settimana è con Vito Pertosa, fondatore del gruppo industriale che dal Sud Italia esporta satelliti e altri prodotti ad alta tecnologia. Ospiti della serata, tra gli altri, i giornalisti Bruno Vespa, Alessandro Barbano e Daniele Capezzone, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il sottosegretario ai Rapporti col Parlamento Matilde Siracusano, la deputata della Lega Simonetta Matone, gli imprenditori Anita Likmeta e Piergiorgio Capra, l’attivista per l’ecologia Giulio Giuli, suor Anna Monia Alfieri, Hoara Borselli. Come sempre, il punto di vista di Vittorio Sgarbi, ora sottosegretario alla Cultura, e quello di Gene Gnocchi.