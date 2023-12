Quarta Repubblica, ospiti: il punto sulla nomina di Anna Paola Concia

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà di Anna Paola Concia, prima della Scala e la situazione di Roma

Oggi 11 dicembre 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà lo scontro tra destra e sinistra sulla nomina di Anna Paola Concia come una delle garanti del progetto di «Educazione alle relazioni». Spazio anche alle polemiche che hanno accompagnato la prima della Scala di Milano.

Continua poi il viaggio della trasmissione nel Disastro Capitale, in una Roma assediata da rifiuti e abusivi. Infine un’inchiesta esclusiva sul mercato illegale in Italia e in Europa del Fentanyl, la nuova droga definita “degli zombie” che sta invadendo l’Occidente.

Parteciperanno al dibattito - fra gli altri: Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Giuseppe Cruciani, Luigi De Magistris, Simonetta Matone, Matteo Orfini, Paolo Crepet, Rita Dalla Chiesa, Federico Rampini e suor Anna Monia Alfieri.