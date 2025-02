Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: focus sulle periferie in mano a spacciatori e gruppi di estrema sinistra

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà anche dello scontro tra governo e magistratura dopo il caso Almasri e dell'incidente aereo di Washington

Oggi 3 febbraio 2025 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è lo scontro tra Governo e magistratura, dopo la decisione della Procura di Roma di iscrivere nel registro degli indagati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il caso Almasri.



A seguire, un focus su immigrazione e sicurezza con un viaggio nelle periferie, che in alcuni casi risultano in mano a spacciatori e movimenti di estrema sinistra. Infine, l’incidente aereo di Washington.



Parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Mario Giordano, Pierluigi Battista, Debora Serracchiani, Giorgio Mulè, Giovanni Guzzetta, Matteo Orfini, Camillo Langone ed Edward Luttwak.