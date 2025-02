Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: Crosetto e Podolyak spiegano il piano per la pace in Ucraina

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera si parlerà Ucraina, violenza di quartiere con il caso del Quarticciolo di Roma e sicurezza

Oggi 17 febbraio 2025 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà la politica estera con la visita in Europa del vicepresidente degli Stati Uniti d'America J. D. Vance e le trattative per la pace in Ucraina. In studio, il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel corso della trasmissione, l’intervista al consigliere presidenziale ucraino, Mychajlo Podolyak.

Continua poi il nostro viaggio nei quartieri in mano alla delinquenza, con una tappa al Quarticciolo di Roma. E infine, un'ampia pagina sulla sicurezza, tra rapine e furti in abitazione.

Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Rita Dalla Chiesa, Mario Giordano, Alfonso Sabella, Roberto Facchinetti, Tommaso Cerno e Piero Sansonetti.