Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: quanto è costata al Comune di Roma la manifestazione pro Europa? Tutti i temi

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: si parlerà anche della polemica sul manifesto di Ventotene e dei piccoli centri funestati dalle rapine

Oggi 24 marzo 2025 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale sarà lo scontro politico sul manifesto di Ventotene. Si tornerà sulla vicenda della reazione scomposta di Romano Prodi alla domanda della nostra giornalista, con il video integrale e tutte le notizie.



A seguire, un'inchiesta sulle spese del Comune di Roma per la piazza per l'Europa lanciata da Michele Serra. Infine, continua il viaggio nei piccoli centri terrorizzati dai rapinatori con le storie e il racconto delle vittime.



Parteciperanno al dibattito - fra gli altri- Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Pier Luigi Battista, Alessandro Rico, Tommaso Cerno, Galeazzo Bignami, Piero Sansonetti, Giuseppe Cruciani e Lucetta Scaraffia.