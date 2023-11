Quarto Grado, anticipazioni stasera: le ultime novità sul caso Cecchettin

Quarto Grado, anticipazioni stasera: le ultime novità sull'omicidio di Giulia Cecchettin e l'estradizione di Filippo Turetta

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il feroce delitto di Giulia Cecchettin da parte del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Dopo giorni di angoscia per la scomparsa dei due ragazzi, sabato scorso, è stato ritrovato il cadavere della ragazza in un canale nella zona del lago di Barcis. La fuga di Turetta si è fermata dopo qualche giorno in Germania. La ragazza è stata uccisa con più di 20 coltellate tra la testa e il collo e il suo corpo è stato poi scagliato nel canale.

Gli inquirenti ora stanno indagando per capire se l’omicidio sia stato o meno premeditato dal ragazzo. A Quarto Grado, inoltre, restano confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.