Quarto Grado, la vicenda di Saman Abbas nel programma di Gianluigi Nuzzi su Rete 4 - Anticipazioni

Quarto Grado torna in prima serata su Rete4 anche venerdì 28 febbraio 2025, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in conduzione. Parte una nuova sfida sul fronte ascolti tv per un programma spesso e volentieri abituato a salire sul podio dietro alle corazzate Rai1 (The Voice Senior di Antonella Clerici attualmente in onda) e Canale 5 (che propone la serie tv 'Le onde del passato'). In una serata piena di trasmissioni consolidate: da Far West di Salvo Sottile, passando per Fratelli di Crozza sul Nove e Propaganda Live su La7.

Nel corso della puntata del 28 febbraio 2025, Quarto Grado possiamo anticiparvi che ci sarà un focus sulla vicenda di Saman Abbas: per la sua morte sono stati condannati all’ergastolo, in primo grado, i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, e a 14 anni di reclusione lo zio Danish Hasnain. Giovedì 27 febbraio è iniziato il processo d’Appello a Bologna, anche per i due cugini della ragazza, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, già assolti in primo grado.