"Raffa", Disney+ annuncia la docu-serie su Raffaella Carrà

"Raffa", Disney+ annuncia la prima docu-serie su Raffaella Carrà

Raffaella Carrà torna sul piccolo schermo con Disney+. La casa di produzione ha annunciato la prima docu-serie, divisa in tre episodi, dedicata alla regina della televisione. “Raffa”, questo il titolo della nuova serie le cui riprese sono iniziate negli ultimi giorni.

La docu-serie ripercorrerà la vita pubblica e privata dell’artista, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, fino al flirt 'da copertina' con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite. Prodotta da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita per Fremantle, in collaborazione con Fremantle Spagna, la serie sarà diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni.

"Sono orgoglioso di poter annunciare questa nuova produzione italiana dedicata a un’icona come Raffaella Carrà ed è un piacere poterla realizzare grazie alla collaborazione con Fremantle", ha dichiarato Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia.

"Le produzioni italiane”, continua Frigo, “rappresentano per Disney+ una ricchezza e un’opportunità per esplorare e avvicinare in modo ancora più esclusivo il pubblico a personaggi e storie che hanno fatto parte della cultura del Paese".

"Come ogni innovatore, Raffaella Carrà ha ispirato milioni di persone, in Italia, in Spagna e nel mondo. Raccontare storie speciali come la sua è la nostra quotidianità a Fremantle. Farlo in collaborazione con Disney+ ci rende particolarmente orgogliosi”, ha detto Andrea Scrosati, Fremantle Group Coo e Ceo Continental Europe.

Nella sola area Emea, il team International Content and Operations di Disney ha in programma la realizzazione di 60 produzioni locali entro il 2024, continuando a collaborare con creatori d’eccellenza e produttori di alto livello, come parte dell’impegno della Company a ideare, sviluppare e realizzare produzioni originali di alta qualità in tutto il mondo.