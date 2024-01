Mariotti vs Selvaggia: "Mi ha accusato di truffa. Sa che la rete si scatena"

Caso Pedretti, interviene il ragazzo morso dallo squalo. Nel mirino ancora Selvaggia Lucarelli: "Poi sai cosa succede..."

Il caso della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice accusata per aver falsato una recensione negativa e oggetto di una "gogna mediatica", ha provocato un effetto a catena. Sulla questione della donna trovata senza vita nel fiume Lambro, è intervenuto Matteo Mariotti, il ragazzo che ha subito l’amputazione di una gamba dopo l’aggressione di uno squalo in Australia. Mariotti - si legge su Repubblica - era successivamente finito in una polemica social per la raccolta fondi organizzata dai suoi amici. A criticare le modalità poco trasparenti era stata Selvaggia Lucarelli. E successivamente Mariotti aveva polemizzato con l'opinionista, sostenendo che fosse "peggio dello squalo che mi ha attaccato". Lucarelli aveva replicato sostenendo che a parte gli insulti che aveva ricevuto per aver posto delle questioni, la domanda principale restava sul tavolo: "A cosa servono quei soldi?".

Mariotti, dopo la morte di Pedretti, torna ad attaccare Lucarelli. E oltre a lui, interviene anche il padre che svela dettagli inediti sul confronto con la giornalista. "Selvaggia Lucarelli - dice il padre del ragazzo a Repubblica - chiedeva i preventivi delle protesi mentre lui era in terapia intensiva, io credo che da giornalista dovrebbe andare a vedere quanti soldi hanno mandato in Romagna dopo l’alluvione, invece che perseguitare noi", dice il genitore. Mentre il figlio è ancora più diretto: "Io ero in rianimazione, intubato e Lucarelli mi accusava sui social di aver truffato. Alcuni miei amici avevano fatto una raccolta di fondi per le mie cure, lei disse che le spese erano a carico del Servizio sanitario nazionale e quindi quei soldi non potevano essere per le mie cure, era tutto falso. Voglio riuscire a spiegare un giorno cosa significa ritrovarsi addosso tutte quelle offese, non poter reagire, è terribile". Sostenendo poi che nei suoi confronti non sono arrivate "reazioni incontrollate".