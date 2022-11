Rai 1, Serena Bortone al capolinea? Un'altra show girl pronta a sostituirla

Rai 1, un'altra conduttrice in lizza per il posto di Serena Bortone alla guida di "Oggi è un altro giorno"

Serena Bortone verso l’addio a “Oggi è un altro giorno”. Dopo il “caso Memo Remigi”, in cui il cantante è stato “pizzicato” dalle telecamere mentre toccava, in modo decisamente troppo confidenziale, il lato b di Jessica Morlacchi, iniziano a girare voci secondo cui il posto della conduttrice sarebbe in bilico. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia.

Rai 1, gli ascolti di "Oggi è un altro giorno

Per quanto siano solo rumor, considerati tra l’altro i buoni ascolti del programma in onda su Rai 1 (16.9% di share sia ieri, mercoledì 16 novembre, che mercoledì 15), un’altra conduttrice starebbe smuovendo mari e monti per ottenere il posto di Serena Bortone alla conduzione di “Oggi è un altro giorno”.

Un'ipotesi che avvellerebbe le voci di corridoio potrebbe essere che, con l'arrivo del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, possano cambiare diverse poltrone anche nella televisione pubblica. Per ora, comunque, la clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia non ha ottenuto né smentite né conferme.