Chi è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa molestata da Memo Remigi

Chi è Jessica Morlacchi, l'ex cantante dei Gazosa molestata da Memo Remigi in tv

È di ieri la decisione della Rai di sospendere Memo Remigi dalla trasmissione pomeridiana “Oggi è un altro giorno”, nella quale era ospite fisso. Ospite insieme all’ex leader dei Gazosa Jessica Morlacchi, molestata proprio dal collega durante la puntata del 21 ottobre. Nel video diventato virale sul web si vede l'artista lombardo abbracciato alla giovane, mentre la stringe prima sul braccio, e poi mentre con la mano le tocca il fondoschiena. Morlacchi, prontamente, scaccia la mano di Remigi, rimettendola a posto e bloccandola, per evitare altri movimenti indesiderati.

Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/eD8WNlU3TL — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 27, 2022

"Un comportamento che non può essere tollerato", ha annunciato la conduttrice Serena Bortone, seguito da un post della stessa Morlacchi, che ha deciso di “rompere il silenzio”: “Ho provato un disagio enorme, ma l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire”. Ma chi è l’ex bambina prodigio dei Gazosa?

Jessica Morlacchi, ex bambina prodigio palpata in diretta da Remigi

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica si è avvicinata alla musica in tenera età, grazie al padre e alla sorella: all'età di 7 anni, quando inizia lo studio del basso, e poi, a 17 anni, quando si approccia al canto.

A soli 13 anni, nel 2000, dopo già diverse esperienze con gruppi musicali, la Morlacchi fonda finalmente i Gazosa, che vincono il festival di Sanremo nel 2001 (categoria nuove proposte) con il brano "Stai con me"(Forever). E dove molti rimasero colpiti proprio da quella ragazzina dai capelli castani che imbracciava un basso Hofner, lo stesso di Paul McCartney. In grado poco dopo di scrivere il singolo estivo "Www.mipiacitu", uno dei principali tormentoni estivi del 2001.

Dopo aver partecipato nuovamente a Sanremo, sempre con i Gazosa, nel 2002, nel 2003 la Morlacchi lascia il gruppo e inizia un percorso da solista, che esplode a partire dal 2005 proprio con la sua partecipazione al Festival della musica italiana, e poi con l’uscita negli anni successivi di diversi singoli. La sua carriera da cantante è stata presto affiancata anche da uno sbarco sul piccolo schermo, quando nel 2013 partecipa a The Voice, o ancora quando nel 2019 torna in tv per la nona edizione di Tale e quale show; fino ad arrivare al 2020, anno a partire dal quale fa parte del cast fisso del varietà pomeridiano "Oggi è un altro giorno" in onda su Rai 1.

Dal successo e la depressione, le sfumature di Jessica Morlacchi

Una giovinezza non tutta rose e fiori, però, quella della Morlacchi, che qualche anno fa ha confessato di aver affrontato, dopo il successo da adolescente con i Gazosa, la depressione per 12 lunghi anni. Depressione che ha sempre tenuto privata, come del resto altri aspetti della sua vita sentimentale, di cui quale si sa veramente poco.