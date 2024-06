Rai-Fiorello, svelato progetto del nuovo programma dopo l'addio a Viva Rai2

Rai-Fiorello, da Viva Rai2! alla fascia notturna sulle orme di Renzo Arbore?

Viva Rai2! ha chiuso i battenti dopo due stagioni da record negli ascolti tv e la Rai pensa a un nuovo programma per Fiorello. Fascia completamente opposta, dal mattino a un orario notturno. Per lo showman siciliano, secondo il Corsera, potrebbero aprirsi le porte di un programma che richiami i fasti di "Indietro tutta", trasmissione cult che ha fatto la storia della tv, con Renzo Arbore in conduzione.

Rai2, dopo Viva Rai2!, arriva Binario 2 con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico

Sul fronte del Mattin Show di Rai2, il testimone da Fiorello (Fabrizio Biggio e Mauro Casciari), come raccontato nei giorni scorsi, dovrebbe essere raccolto dal 'Binario 2' di Andrea Perroni - attore, conduttore e storica spalla di Luca Barbarossa nella trasmissione Radio 2 Social Club - con Carolina Di Domenico che ha esordito in Rai conducendo Disney club insieme a Giovanni Muciaccia". Dopo essere stata nella Commissione artistica del Sanremo di Pippo Baudo e aver condotto TRL su Mtv, è stata protagonista in Rai, La7, Sky. Poi The voice su Rai2, l’Eurovision e tanta radio. Ora questa nuova sfida con Binario 2 che apre l'era post Viva Rai2!. La location del programma? La stazione, Roma Tiburtina. L'idea è di passare dal one-man-show un people-show con l’intervento del pubblico (tra gare e giochi) e non più solo ospiti.