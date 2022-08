Rai, Fiorello torna in tv: c'è la trattativa per uno show con format inedito

La Rai riporta Fiorello in tv, c'è la trattativa per un nuovo programma con format inedito

Da qualche mese c’è scompiglio in Rai. E no, non per colpa delle varie crisi, tra quella di governo e quelle internazionali. A viale Mazzini si sta scalpitando per riportare in onda Rosario Fiorello.

La trattativa sarebbe sul tavolo già da qualche mese e, secondo le indiscrezioni, non si avranno notizie certe fino alla fine dell’estate. Quel che sembra possibile per ora è che, nella prossima stagione televisiva, lo showman siciliano farà il suo ritorno sul piccolo schermo.

Il format del nuovo programma, secondo le voci, non sarà il classico “One man show”, ma sarà del tutto inedito con un impianto narrativo sorprendente. A ospitare il tutto dovrebbe essere Rai1. Comunque, Fiorello sembra voler sperimentare nuove fasce orarie, oltre che rivolgersi a un pubblico diverso rispetto a quello tradizionale delle prime serate.