Rai, Fuortes fa lo scaricabarile: "Cartabianca? A decidere è Di Bella"

Cartabianca di Bianca Berlinguer confermato per la prossima stagione su Rai3

Cartabianca si farà. Nonostante le insistenti voci che vedevano Bianca Berlinguer e il suo programma in onda su Rai3 ormai nel cestino di viale Mazzini, i palinsesti autunnali rivelati oggi, martedì 28 giugno, hanno sancito l’esatto contrario. Cartabianca, infatti, sarà, come in passato, uno dei capisaldi della terza rete della televisione pubblica.

Rai3, Fuortes fa lo scaricabarile su Di Bella: "Cartabianca? E' lui a decidere"

"L'autonomia dei direttori non è formale ma è sostanziale", ha detto l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, dando il via allo smarcamento dalle sue responsabilità sulle indiscrezioni di una possibile cancellazione di Cartabianca. "La responsabilità di lavorare con Bianca Berlinguer, che è un valore aggiunto per l'azienda, non ce l'ha il sottoscritto, ma Antonio Di Bella. Sono sicuro che faranno un ottimo lavoro". Queste parole di Fuortes, però, per coloro che hanno seguito di più il caso, potrebbero sembrare una specie di scaricabarile sul vecchio direttore Mario Orfeo e, ora, sull'attuale Di Bella.

Sembrava, infatti, secondo le voci, che all’inizio fosse proprio Fuortes a voler far fuori il talk-show della Berlinguer, offrendo in cambio come “palliativo” una conduzione nella seconda serata del lunedì di Rai1. E sempre secondo le indiscrezioni che erano solite girare, questa soluzione drastica del top manager era stata pensata in vista delle numerose polemiche insorte a causa della presenza di personaggi “filo-russi” nel programma in onda su Rai3.

Ma si sa, gli italiani sono un popolo indeciso e la bufera nata dalla possibilità di vedere Cartabianca chiudere per non aver censurato il pensiero che molti chiamano “non dominante” è riuscito a stravolgere totalmente i piani di Fuortes, “costretto” appunto a riconfermare il programma. E a proposito di censura, il nuovo direttore Di Bella è intervenuto dicendo: “Io farò quello che ho sempre fatto, la mia bussola è nessuna censura, non togliere voci ma aggiungerne. In ogni caso non proporrò nessun divieto di pagamento degli ospiti”.