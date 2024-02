Rai, il giallo sulla fiction su Don Gallo. Vasco sui social: "Solita storia"

Rai, la fiction sul "compagno" don Gallo e le polemiche. Sparita dai palinsesti

Finita la polemica su Sanremo ne parte subito un'altra in casa Rai. L'improvviso "congelamento" della fiction su don Andrea Gallo (il prete degli ultimi morto nel 2013) è diventato un caso. Un progetto della casa di produzione Titanus, con Ricky Tognazzi tra gli autori e Rai Fiction come primo interlocutore, - si legge su Repubblica - mai entrato in fase di esecuzione nonostante ancora a fine 2022 fossero già pronti i copioni e programmati sopralluoghi e casting. Uno stop improvviso che non poteva non diventare tema di dibattito politico, vista la storia a sinistra di don Gallo e (soprattutto) una volta emerse le apparenti incongruenze di fondo tra le spiegazioni di Viale Mazzini sulla scelta di non girare il film, e quanto sembrano dire gli stessi piani di lavorazione della Genova Film commission.

Vale a dire la struttura designata per assistere le produzioni cinematografiche impegnate sul territorio. Rilanciato sui social anche da alcuni dei sostenitori più noti di San Benedetto al Porto, la comunità fondata dal sacerdote genovese ("È sparita la fiction sul Gallo, solita pratica Rai", scrive su Instagram Vasco Rossi), ieri sul caso si sono scatenate le reazioni delle opposizioni in Parlamento.

Un’ondata di protesta davanti alla quale la linea difensiva della Rai appare chiara ("Tutta la vicenda ha avuto il suo inizio e la sua fine nel 2018, in base a considerazioni editoriali, con una governance diversa: la polemica appare del tutto strumentale", si legge in una nota), ma non senza contraddizioni. In un’altra nota di Viale Mazzini, ad esempio, si parla del film come «solo un’idea, risalente al 2020». Mentre dalla casa di produzione spiegano lo stop con "ragioni di budget di Rai Fiction, che non ha annullato il progetto ma posticipato".