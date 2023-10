Rai Italia, il direttore Perrino ospite a "Il Confronto" di Monica Setta

Perrino ospite a "Il Confronto" di Monica Setta, in onda in tutto il mondo su Rai Italia

Oggi il direttore e fondatore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino sarà a "Il Confronto", appuntamento settimanale di politica dell'offerta estera Rai, in onda oggi, venerdì 20 ottobre, in prima serata in tutto il mondo e domani alle 6.30 su Rai 2.

Perrino sarà uno dei commentatori italiani e internazionali del programma scritto e condotto da Monica Setta insieme a Federico Rampini, Sarina Biraghi e altri giornalisti che seguono la politica italiana e quella estera.

Rai Italia (Offerta estera Rai) è diretta da Fabrizio Ferragni, editorialista, quirinalista, firma di punta per anni della politica al Tg1.