Rai, l’ad Fuortes bastona i conduttori: stop alle ospitate su reti concorrenti

Svolta Fuortes sul par condicio, il nuovo amministratore delegato è stato chiaro: basta a regalare ospitate alle reti concorrenti. Scordiamoci quindi Mara Venier da Maria De Filippi a “C'è posta per te” su Canale 5, o Sigfrido Ranucci da Luca Telese e David Parenzo a “In Onda” o ancora Carlo Conti sul palco del Costanzo Show: il nuovo amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes dice stop alle ospitate a casa dei competitor, almeno durante il periodo di par condicio che precede il prossimo voto amministrativo.

E' questo il quadro in sintesi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, contenuto nella direttiva firmata dall'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes e inviata a tutte le direzioni lunedì pomeriggio, prima delle 16, con particolare riferimento alla normativa in materia di par condicio e alle procedure aziendali di autorizzazione. Nella direttiva, di cui ha dato notizia in prima battuta vigilanzatv.it, si "comunica la temporanea sospensione della possibilità di partecipazione del personale Rai, giornalistico e non, a trasmissioni televisive o radiofoniche, di emittenti concorrenti per tutto il periodo di vigenza della normativa" sulla par condicio.