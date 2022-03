Rai, Marc Innaro paga l'analisi sulla guerra russa: non interviene più sul Tg1

Guerra Russia Ucraina, Marc Innaro via dal Tg1? Dopo la polemica nasce l'ipotesi censura. Ma la direttrice Maggioni smentisce

Marc Innaro è completamente sparito dai radar del Tg1. “Basta guardare la cartina geografica per capire che, negli ultimi 30 anni, chi si è allargato non è stata la Russia, ma la Nato”, questa la dichiarazione del giornalista, corrispondente della Tv pubblica da Mosca, ai microfoni dello speciale del Tg2 Post di venerdì scorso.

Marc Innaro, parole tacciate di filo-putinismo?

Poiché tacciate di filo-putinismo, le parole di Innaro hanno scatenato un putiferio di polemiche che, inevitabilmente, si sono riversate anche sui social network. Non solo, le parole del corrispondente Rai hanno scaldato anche il segretario del Pd Enrico Letta, il quale ha condannato il giornalista a tal punto di chiedere un’interrogazione in Commissione di Vigilanza in modo da “ruotare i carri”. Fatto sta che dopo la “figuraccia”, ormai da quattro giorni, Marc Innaro (che continua a lavorare per Tg2, Tg3, Gr Radio e Rai News) è completamente sparito dal Tg1.