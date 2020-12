Anzaldi contro l'autore Rai: "Messaggi sessisti e d'imbarazzante inciviltà"

Andrea Di Carlo, il post su facebook scatena l'ira di Anzaldi, ma anche di Fedeli e Laganà

"Un critico televisivo che non ha mai fatto un mezzo programma tv equivale ad un gay che parla di figa. Ciao”, queste le parole scritte in un post su facebook sabato scorso da Andrea Di Carlo. Uno scivolone per il manager autore di “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, ed ex titolare della Adc Management VigilanzaTv.

Il post e il messaggio relativo, hanno destato numerose polemiche. Tra gli altri, si è indignato Michele Anzaldi (IV), anche segretario della Vigilanza Rai, che si è espresso sul proprio profilo Facebook: “Davvero la Rai ha bisogno di ricorrere ad un costoso autore esterno per esprimere messaggi sessisti e di tale imbarazzante inciviltà? Non soltanto la Risoluzione della Vigilanza contro i confitti di interessi degli agenti non viene applicata da 4 anni disattendendo anche una precisa indicazione dell’Agcom, non soltanto il palese conflitto di interessi del signor Andrea Di Carlo autore a Rai1 è stato aggirato con una presunta cessione di quote mentre i suoi ex clienti vengono invitati quasi quotidianamente nella trasmissione 'Oggi è un altro giorno', non soltanto il Parlamento viene umiliato dalle continue risposte evasive della Rai che addirittura ignora anche le lettere ufficiali del presidente Barachini, ora arriva anche questo vergognoso episodio di inaccettabile linguaggio offensivo sui social. Che altro deve succedere prima che qualcuno intervenga? Davvero i soldi dei cittadini vengono usati in questa maniera, per fare contratti e dare visibilità a chi si esprime in questo modo?”.

Sulla questione si sono poi espressi, come si legge su VigilanzaTv, anche la capogruppo Pd Valeria Fedeli che con un tweet ha chiamato in causa direttamente Coletta: "Adesso basta, questo tipo di linguaggio non è assolutamente accettabile per chi lavora o collabora con la Rai". E poi conclude: "Il direttore Coletta che dice?". E il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà, colui che ha fatto proseguire l'inchiesta su Di Carlo, e che ora ha richiesto formali chiarimenti all'Ad e alla Commisione stabile Rai per il Codice etico.

Andrea Di Carlo, il post sibillino su Instagram...

"Un ultimo sguardo commosso all arredamento e chi si è visto si è visto. Felice di aver fatto questo pezzo di strada con voi @serenabortone @giovannianversa . Grazie a @stefano__coletta ( tu sai ) . Ad i Miei colleghi auguro un buon natale e li stringo uno ad uno. Ora, finalmente i mascalzoni potranno dedicarsi ad altro ma a loro auguro di essere felici almeno la metà di quanto sono felice io. Cara Rai @rai1official @instarai3 ti abbraccio come un figlio abbraccia la propria mamma . Andrea di Carlo". Questo il messaggio che il manager-autore Andrea Di Carlo ha postato su Instagram nelle ultime ore. E' un addio? Il post rimane sibillino, e i followers non tardano a commentare domandandosi se lascerà il programma.