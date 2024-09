Rai, ora si pensa a un presidente a tempo. Lontano l'accordo tra governo e opposizione

Rai, manca l'accordo tra governo e maggioranza. Il rischio di nomine solo a tempo

Giorgia Meloni non vuole più aspettare, la premier ha fretta di chiudere la partita legata alle nomine per la Rai e ora forza per accelerare l'iter ed è pronta a mollare anche la candidata di Forza Italia per la presidenza Simona Agnes. L'accordo tra governo e opposizione sui nomi è lontano e c'è il rischio che si scelga un presidente solo a tempo. Giorgia Meloni è stufa: ad Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, durante l’ultimo vertice di maggioranza, aveva annunciato che non avrebbe "più tollerato altri rinvii". La premier considera l’insistenza di Forza Italia su Simona Agnes, come presidente della Rai, poco meno di un capriccio. E così - in base a quanto risulta a La Stampa - diventa sempre più probabile che il nuovo cda nasca con un presidente pro-tempore, scelto per anzianità tra i membri eletti.

A Meloni e agli alleati - prosegue La Stampa - non resta che il piano B. È da maggio che la coalizione di governo è impantanata, appesantita da veti interni, e azzoppata dalla resistenza delle opposizioni in Vigilanza. Fallito il tentativo di attrarre i 5 Stelle, la premier ha chiesto di andare avanti comunque. Il 26 settembre si voteranno i quattro consiglieri che spettano al parlamento, due alla Camera e due al Senato. A quel punto, con il membro del cda scelto dai dipendenti Rai già deciso, non resterà che aspettare i due nomi indicati dal ministero dell’Economia: uno, salvo sorprese, sarà Giampaolo Rossi, il dg attuale che Meloni ha imposto come amministratore delegato.