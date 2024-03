Rai Pubblicità, product placement a Stasera c’è Cattelan: doppietta vincente

Rai Pubblicità, nuovo format di product placement a Stasera c’è Cattelan

Nuovo format di product placement all'interno di Stasera c’è Cattelan Su Rai 2 lanciato da Rai Pubblicità. Un'idea "fuori dai soliti schemi", è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa presso la sede milanese della concessionaria.

Caffè Borbone, sulla scia dei buoni risultati dell’edizione 2023, che ha visto il coinvolgimento del brand in gag ad opera di Alessandro e con Mike Lennon o gli Street Clerks, ha confermato la partecipazione al programma anche per il 2024, con sketch unici. La partnership con Rai Pubblicità ha permesso a Caffè Borbone di dare vita a un progetto in Cattelan, con gli autori - attraverso 5 momenti distribuiti in altrettante puntate - è andato alla ricerca della creatività più affine e integrata al distintivo tono di voce del programma per posizionare il prodotto.





Come sottolinea Rai Pubblicità nella passata edizione, Stasera c’è Cattelan ha ottenuto il 6 % di share sulle donne 25/64 e il 5,4% sul target spendente e con un ottimo seguito anche on demand dove, in poco più di un mese, ha registrato oltre 5.000.000 di visualizzazioni tra RaiPlay e YouTube, generate da un’utenza che per il 70% circa ha meno di 55 anni. Sulla base dei dati della ricerca Obe TV Tracking l’operazione ha avuto impatti positivi sul brand, soprattutto in termini di Adv Recall e Content Recall (77% e 75%), Awareness (+3pp, arrivando a 99%), Consideration (+4pp) e Brand Lift (+4pp).

Operazione che ha dato vita ad un modello proposto e cucito su misura anche per il brand Cipster nel corso delle cinque puntate di Stasera c’è Cattelan su Rai 2 andate in onda dal 24 gennaio al 28 febbraio 2024. Anche in questo caso, lo show della seconda rete di viale Mazini ha registrato buoni ascolti tv confermandosi un format affine al pubblico under 35 (index di affinità 110 – share 5,0%) e buoni volumi on demand: nelle ultime sei settimane il programma ha cumulato 5.600.000 visualizzazioni su RaiPlay e YouTube.