Rai Radio 1, il direttore Perrino ospite di Igor Righetti

Rai Radio 1, il direttore Perrino ospite

Il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, sarà ospite questa sera mercoledì 15 maggio in diretta alle 20.43 a “Igorà tutti in piazza”, trasmissione radiofonica in onda su Rai Radio 1 condotta da Igor Righetti.

Tra i temi che verranno trattati: le case occupate abusivamente; la violenza nelle scuole; i clandestini con decreto di espulsione che restano in Italia; la passione degli italiani per il crime; l’analfabetismo digitale; l'intelligenza artificiale applicata al giornalismo e i personaggi noti che la sparano sempre più grossa per un po’ di popolarità in più.