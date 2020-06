Rai Radio 3 riprende con i live: oltre 20mila visualizzazioni sui social

Radio Rai 3 ricomincia con gli spettacoli dal vivo. Nel primo giorno di riapertura dopo il lockdown è andato in onda “Dialoghi di profughi” di Bertolt Brecht, interpretato da Lino Guanciale.

Radio Rai 3 riprende con i live

L'appuntamento di Radio Rai 3 è stato seguito anche sui social, fruttando oltre 20 mila visualizzazioni su Facebook e centinaia di interazioni. Come riporta PrimaOnline il direttore di Radio Rai Roberto Sergio ha dichiarato: "Il Teatro di Radio 3 si inserisce in una serie di eventi che Rai Radio sta organizzando per incentivare la ripresa dei live, in tutti i settori del mondo degli spettacoli, dal teatro alla musica pop, come nel caso di una serie di eventi che stiamo per annunciare dedicati al meglio della musica italiana -specifica - Brecht su Radio3 segna l’avvio di una nuova stagione".

Su Radio Rai 3 riprenderanno anche le dirette musicali: per mercoledì 24 giugno è previsto l'appuntamento musicale con il pianista jazz Enrico Pieranunzi.