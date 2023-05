Rai: spariti 100mila euro dal conto dell'Usigrai, il sindacato di sinistra

Rai, spariti pure 100mila €. La tv pubblica è sempre più nel caos

La Rai è sempre più nella bufera, come se non bastasse il caso Fabio Fazio, che ha annunciato il suo addio alla tv pubblica definendosi "non adatto a tutte le stagioni", in contrasto con la linea dell'attuale governo di destra, ora è scoppiata la grana Usigrai, spariti dal conto 100mila €. Il sindacato dei giornalisti - si legge sul Fatto Quotidiano - ha diramato un comunicato molto duro, con accuse pesanti. "All'esito di una verifica contabile condotta sulla giacenza del conto corrente del sindacato Usigrai, - si legge nella nota - è risultato un ammanco. Il presunto responsabile dell'illecito è stato individuato, sulla base di una serie di riscontri oggettivi, in un collaboratore dell’Usigrai che è stato sospeso. È stata immediatamente presentata una dettagliata denuncia querela alla Procura della Repubblica di Roma".

La vicenda - prosegue il Fatto - coinvolge l’Usigrai, tradizionalmente controllata da un'area prossima al centrosinistra, proprio mentre cerca di resistere come può alla presa del potere della destra meloniana nella tv pubblica. Il segretario Daniele Macheda, comprensibilmente, si riporta al comunicato, come del resto il suo predecessore, Vittorio Di Trapani, da tre mesi presidente della Federazione nazionale della stampa che è il sindacato unitario dei giornalisti italiani. Il presunto reo confesso, secondo diverse fonti interne, sarebbe un impiegato Rai ora in pensione che tuttora collabora con l'azienda e ha sempre svolto un lavoro di supporto all'Usigrai. L'ammanco, per quanto risulta al Fatto, risalirebbe almeno in parte alla gestione Di Trapani, chiusa nel novembre 2021. Per come la raccontano in ambienti Rai il buco sarebbe emerso nei giorni scorsi dopo aver incrociato i rendiconti con l'estratto conto bancario e il collaboratore si sarebbe assunto ogni responsabilità.