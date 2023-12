Rai, Viale Mazzini punta sull'IA: presentato il piano industriale 2023-24

Rai, presentato al Cda il piano industriale 2024-26

È stato presentato al Consiglio di Amministrazione il piano industriale Rai per il biennio 2024-26, che prevede anche l'integrazione dell'intelligenza artificiale. "Oggi abbiamo presentato in via preliminare al Cda un piano importante e delicato perché cade in un momento di svolta nel mondo della produzione radiotelevisiva". Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, al termine del cda che ha avviato l'esame del nuovo piano industriale 2024-26.

Il piano prevede, fra l'altro, "la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale, e quindi un'analisi molto avanzata dei dati, a sostegno di alcuni processi. Per questo, oltre all'inserimento di figure giovani e native digitali, abbiamo immaginato specifici interventi di riqualificazione professionale".