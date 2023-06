Ranucci: "Volevo parlare con Schlein ma Salvini ci ha interrotto". E sul futuro di Report...

Ranucci: "Salvini ha interrotto me e Schlein...". Poi la bomba sul futuro di Report

Sigfrido Ranucci racconta il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. “Chi ho incontrato? Mi ha salutato Matteo Salvini e la cosa mi ha fatto molto piacere”, dice il conduttore di “Report” a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1.

“Ci siamo incontrati per caso, lui aveva una faccia un po’ sorpresa ma mi ha detto subito: ‘ah, ciao!’. E io gli ho risposto ‘buonasera, signor ministro’”, continua Ranucci.

Poi, incalzato dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il giornalista racconta ancora: “Ho visto anche la segretaria del Pd Elly Schlein. Mi ha sorpreso, è stata letteralmente divorata da tutti, compresi i politici di Centrodestra che l’hanno salutata, evidentemente c’era una curiosità morbosa”, ha spiegato Ranucci.

“Ci siamo salutati, lei mi aveva anche chiesto di accompagnarla a prendere un bicchiere d’acqua ma non abbiamo fatto in tempo: ci ha interrotto Salvini”. “Di nuovo?”, chiedono i due conduttori. “Si - ha detto a Rai Radio1 Ranucci - voleva salutarla di persona. E Schlein ha accettato”.

Poi, il conduttore parla anche del futuro del suo programma. In particolare, se è confermato che passerà dalla messa in onda dal lunedì alla domenica. “No, non ho ancora avuto nessuna notizia e su questa cosa bisogna fare delle serie valutazioni, le faremo con chi di dovere”, spiega Sigfrido Ranucci.

“A lei piacerebbe cambiare giorno di messa in onda?”, chiedono i due conduttori. “Io vorrei capire innanzitutto la motivazione dello spostamento, perché abbiamo fatto una grande fatica a passare dal 4% al 9-10%...”, tuona così il conduttore del programma in onda su Rai 3.

“Amo le sfide: se mi si dice che c’è da fare questa cosa perché è la soluzione migliore per il bene dell’azienda – ha detto Ranucci a Un Giorno da Pecora - io mi impegnerò per ottenere il risultato migliore”, ha aggiunto infine Ranucci.