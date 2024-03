Rcs, utili in crescita a 57 mln di euro. Cairo l'editore numero uno in Italia

I conti di Rcs fanno sorridere Cairo, utili in crescita a 57 mln di euro

Rcs archivia il 2023 con ricavi consolidati a 828 milioni (845 milioni nel 2022), Ebitda ed Ebit rispettivamente a 136,2 e 81,2 milioni, in crescita rispetto al 2022 (rispettivamente 118,5 e 66,6 milioni nel 2022) e un risultato netto positivo che sale a 57 milioni di euro, rispetto ai 50,1 milioni del 2022).

E' quanto evidenzia il gruppo, il cui Consiglio di amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2023. L'indebitamento finanziario netto si riduce a 23,4 milioni (31,6 milioni al 31 dicembre 2022). I ricavi pubblicitari appaiono in crescita rispetto al 2022 e i ricavi digitali sono pari al 26,3% del totale.

L'incidenza della raccolta pubblicitaria dei mezzi on line si attesta al 43%. Rcs si conferma anche nel 2023 primo editore online in Italia con un dato aggregato di 31,6 milioni di utenti unici medi mensili (fonte: Audicom).

Nel secondo semestre 2023 Rcs ha generato flussi di cassa positivi migliorando l'indebitamento finanziario netto di 46 milioni rispetto al 30 giugno 2023. A fine dicembre le testate del Gruppo raggiungono una customer base digitale attiva di oltre un milione di abbonamenti: 595 mila per Corriere della Sera, 214 mila per Gazzetta, 136 mila per El Mundo e 82 mila per Expansion.