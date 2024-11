Real Madrid-Milan dove vederla in tv e streaming: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Le news e formazioni

Real Madrid-Milan quando si gioca la sfida di Champions League

Real Madrid e Milan si sfidano per la quarta giornata della UEFA Champions League, martedì 5 novembre 2024, allo stadio Santiago Bernabeu, con fischio d’inizio ore 21:00. I rossoneri hanno perso le prime due partite (1-3 in casa con il Liverpool e 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen), vincendo poi la terza in casa contro il Bruges (3-1 a San Siro). I blancos di Carlo Ancelotti hanno 6 punti nelle tre uscite precedenti, successo casalingo alla prima contro lo Stoccarda (3-1), ko sul campo del Lille (1-0) e 5-2 al Bernabeu contro il Borussia Dortmund. Real Madrid-Milan dove vederla: guida veloce per seguire la sfida di Champions League in tv e streaming.

Real Madrid-Milan dove vederla in tv e streaming

La partita di Champions League tra Real Madrid e Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (per la precisione Sky Sport Uno e Sky Sport 252) in esclusiva assoluta a partire dalle 21. Il match si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Real Madrid-Milan telecronaca

La telecronaca del match tra Real Madrid e Milan su Sky sarà di Stefano Borghi con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Real Madrid-Milan probabili formazioni

Leao titolare? L'allenatore del Milan, Paulo Fonseca potrebbe rilanciare Rafa dal primo minuto dopo tre panchine consecutive al fianco di Pulisic, Morata e Chukwueze. Il mister del Real Madrid, Carlo Ancelotti manda in campo il tridente delle stelle con Bellingham, Mbappè e Vinicius

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.