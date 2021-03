Realtà virtuale, il 78% degli italiani la vuole nell’acquisto di abbigliamento

In un mondo di restrizioni da coronavirus, lockdown e chiusura dei negozi fisici, dal digital arrivano delle possibilità per le pmi e le attività che vogliono offrire ai propri clienti delle esperienze all’avanguardia e proiettate al futuro grazie alle tecnologie che si stanno sviluppando nel mercato, come la realtà virtuale che permette di smaterializzare un punto di vendita.

Secondo uno studio realizzato da Capterra, il 78% degli italiani utilizzerebbe la Realtà Virtuale immersiva soprattutto per acquistare abbigliamento ed accessori; Il 65% ha dichiarato che ha utilizzato o vorrebbe utilizzare la Realtà Virtuale immersiva per i propri acquisti; il 50% ha dichiarato che percepisce lo shopping con Realtà Virtuale più sicuro a livello sanitario; il 46% ha dichiarato che vorrebbe trovare la Realtà Virtuale immersiva all’interno dei negozi fisici dove solitamente effettua acquisti per utilizzarla.

Gli intervistati totali sono stati 6.070 provenienti da 6 paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Olanda, Germania e Regno Unito). Le interviste sono state condotte tra il 23 ed il 29 Dicembre 2020.

Nello specifico riguardo all’Italia, gli intervistati sono stati in totale 990, di cui il 49% uomini ed il 51% donne. La maggior parte dei rispondenti erano lavoratori a tempo pieno (52%) nella fascia 26-35 anni, seguita dalla fascia 36-45. Le restanti percentuali si sono suddivise come segue: 15% lavoratore part-time, 6% lavoratore autonomo, 7% studente, 16% pensionato, 4% disoccupato in seguito alla crisi.