Remigi fatto fuori da Alberto Angela, non la canzone per "Stanotte a Milano"

"Stanotte a Milano", la canzone di Memo Remigi fatta cantare a Malika Ayane

Polemica soscial su Alberto Angela, la Rai e la trasmissione andata in onda la sera del 25 dicembre su Rai 1. Nello speciale "Stanotte a Milano" la canzone di Memo Remigi "Innamorati a Milano" è stata fatta cantare a Malika Ayane e non allo stesso autore. La Rai, infatti, ha mantenuto la decisione di escludere Memo Remigi da ogni programma dopo il caso Jessica Morlacchi e la “palpata” di Remigi.

Nella puntata dello scorso 21 ottobre di "Oggi è un altro giorno", l'84enne aveva palpeggiato il fondoschiena della Morlacchi. Un episodio che aveva scatenato una vera e propria bufera nei confronti del cantante, cacciato dagli studi Rai.

Non tutti i telespettatori, però, hanno apprezzato tale scelta. In queste ore sui social sono in molti a protestare. Emblematico un post su Twitter in cui vengono condivisi alcuni minuti di Viva Rai2, lo show mattutino di Fiorello, con il commento: "Ridateci Memo Remigi”. Alcuni non perdonano il fatto che Memo non sia stato invitato allo show di Alberto Angela, e che sia stata Malika Ayane a cantare "Innamorati a Milano". “Negare a Memo Remigi la possibilità di cantare la SUA 'Innamorati a Milano' è una vergogna pari a quella della cancellazione del nome di Brizzi sulle locandine dei suoi film, cinque anni fa”, commenta un utente.