MediaTech

Martedì, 18 aprile 2023 Report riapre Calciopoli, patto segreto per demolire Moggi, Bettega, Giraudo Il patto segreto per far saltare la triade Moggi, Bettega, Giraudo secondo l'ex designatore degli arbitri Paolo Bergamo: cosa c'entrerebbero gli Agnelli?