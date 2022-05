Report stasera anticipazioni: spie russe, morti sul lavoro e ransomware

Report stasera anticipazioni: nella puntata di oggi 9 maggio si parlerà di spionaggio russo, morti sul lavoro nell'industria e l'aumento preoccupante di attacchi informatici alle aziende italiane

Questa sera alle 21:20 su Rai3 e in streaming su RaiPlay andrà in onda un nuovo appuntamento con Report. Oggi lunedì 9 maggio 2022 il programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci sarà incentrato soprattutto sulla Russia e in particolare sulla macchina di spionaggio del Cremlino che si estende in tutto il mondo. Nel reportage "Spy Game" realizzato da Daniele Autieri in collaborazione con Federico Marconi si evidenzierà infatti come diverse persone siano state arrestate o espluse nei Paesi della NATO per aver venduto informazioni sensibili alla Russia.

Non solo, nell'inchiesta "Dalla Russia con amore" realizzata da Danilo Procaccianti in collaborazione con Federico Marconi si evidenzierà come tra i 104 militari russi sbarcati il 22 marzo 2020 all'aeroporto di Pratica di Mare, la cui missione era quella formalmente di aiutare la città di Bergamo nel pieno della pandemia di Covid-19, ci fossero alcuni medici esperti in guerre batteriologiche.

Report stasera anticipazioni: "Macchine mortali"

Il servizio "Macchine mortali" di Giuiano Marrucci indagherà sulle tante morti sul lavoro dovute all'utilizzo di macchine industriali e che hanno avuto la stessa dinamica: i lavoratori perdono la vita perché restano schiacciati. Report metterà in luce come si salverebbero molte vite se solo venissero rispettate le regole, garantendo l'uniformità dei macchinari.

Report stasera anticipazioni: "Il virus del riscatto"

L'ultimo servizio di Report si chiama "Il virus del riscatto" ed è stato realizzato da Lucina Paternesi e Goffredo De Pascale e tratterà il tema della criminalità organizzata che ha scoperto il potenziale delle nuove tecnologie per il proprio business illecito. In particolare si parlerà di attacchi informatici intensi ed estesi (ransomware) nei confronti di diverse aziende italiane, in costante aumento nel corso degli anni, mirati a sottrarre informazioni sensibili e chiedere poi un riscatto. Solo negli ultimi mesi sono stata attaccate prime la Regione Lazio, poi l'Asl di Napoli, alcune aziende ospedaliere di Milano e l'Ulss di Padova.

