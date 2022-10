Molinari, nuova organizzazione a Repubblica. Bonini-Bei: deleghe aggiuntive

Molinari vara la nuova organizzazione di Repubblica

Il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari ha illustrato al comitato di redazione la nuova organizzazione del lavoro che prevede di rafforzare la presenza online e anche l’edizione cartacea. L'idea, sul secondo fronte, è creare una squadra che realizzerà le pagine più distintive dell’informazione del giornale per diversificare notizie e linguaggi rispetto all’online, pur restando uno stretto rapporto di collaborazione ideativa.

Repubblica, deleghe aggiuntive ai vicedirettori Bonini e Bei

I due vicedirettori di Repubblica Carlo Bonini e Francesco Bei avranno due distinte deleghe aggiuntive: produzione, sviluppo e innovazione dei contenuti digitali per Bonini, produzione, riforma e sviluppo dell’edizione cartacea per Bei. Secondo quanto riporta primaonline.it "l’obiettivo è definire un assetto organizzativo, operativo dall’inizio del 2023, secondo il quale la produzione di contenuti digitali diventerà il binario centrale che guida il lavoro quotidiano del giornale; mentre a metà giornata un team dedicato, formato da coloro che hanno maggiore esperienza nell’editing cartaceo, selezionerà i migliori contenuti per produrre l’edizione di carta".

La produzione di contenuti online sarà il binario centrale che guida il lavoro quotidiano di Repubblica. A metà giornata un team ad hoc selezionerà i migliori contenuti per produrre l’edizione di carta. Il capo redattore centrale Giancarlo Mola curerà l’indicizzazione dei contenuti per i motori di ricerca e per un intervento tempestivo sulla produzione di news e approfondimenti in rapporto all'interesse rilevato in tempo reale nell’audience digitale. In questo contesto avranno il supporto dell'analisi quotidiana del flusso dati a cura del team seo guidato da Marco Seghini.

Repubblica, torna Walter Galbiati

Il direttore Molinari ha anche annunciato l'arrivo di Walter Galbiati nell'economia. Dopo l'esperienza all’ufficio comunicazione del Gruppo Pirelli per i contenuti digitali torna a Repubblica per coordinare e sviluppare i contenuti carta/digitale del settore economia e del nuovo Affari e Finanza.