Ricerche Google nel 2021: oltre il Covid, tennis e calcio vanno forte

Parole più cercate su Google del 2021, in classifica tanto calcio e tennis

C’è il calcio, il mondo dello spettacolo e anche il tennis. Come ogni anno, Google ha stilato la lista delle ricerche più effettuate sul proprio motore di ricerca nel 2021, con gli argomenti divisi per categorie: si passa dai personaggi più in voga agli addii illustri, con la lente di ingrandimento posta sulle domande ricorrenti su come fare qualcosa o sul significato di determinati lessemi.

Al pari del 2020, sono moltissime le parole chiave legate alla pandemia da Coronavirus, seppur si evinca un graduale ritorno alla normalità dopo mesi di restrizioni e chiusure forzate.

Il tennis - su Tennis Fever tutti gli aggiornamenti su questo sport - popola gran parte delle classifiche, con ottimi risultati raggiunti anche dal calcio. Il protagonista è sicuramente Matteo Berrettini, tra gli eroi del 2021, ma tra le parole dell’anno spiccano anche Roland Garros e Wimbledon.

Ma quali sono le liste divise per categorie? Fra le parole dell’anno troviamo, in ordine: Serie A, Europei, Classroom, Raffaella Carrà, Champions League, Roland Garros, Christian Eriksen, Wimbledon, Green Pass e Matteo Berrettini. Fra i personaggi: Christian Eriksen, Matteo Berrettini, Mario Draghi, Gianluigi Donnarumma, Måneskin, Jannik Sinner, Giuseppe Conte, Federica Pellegrini, Orietta Berti e Marcell Jacobs. Per quanto riguarda gli addii, i nomi più digitati sul motore di ricerca sono quelli di Raffaella Carrà, Michele Merlo, Franco Battiato, Gino Strada, Carla Fracci, Libero de Rienzo, Rossano Rubiconi, Milva, Principe Filippo e Nick Kamen.

Immancabili le parole chiave legate al Covid-19, che in ordine sono: Green pass, Prenota il vaccino anti-Covid, Astrazeneca, Covid oggi, Coprifuoco, Zona arancione, Prenotazione vaccino toscana, Autocertificazione marzo 2021, Il Piemonte ti vaccina e Prenotazione vaccino Lombardia.

Per gli eventi: Serie A, Europei, Champions League, Roland Garros, Wimbledon, Olimpiadi, Sanremo 2021, NBA, Black Friday e Superlega 2021.

Nel 2021 il Come fare…? è stato seguito da: Lo SPID, Il Green pass, Screenshot su PC, Domanda ATA, Il cubo di Rubik, Backup WhatsApp, Il vaccino anti Covid, Il nodo alla cravatta, Fare un curriculum e La lavatrice. Mentre il Come fare… (in cucina)? è stato seguito in ordine da: La pizza in casa, Il pesto in casa, La besciamella, La conserva di pomodoro, Il sushi in casa, Le uova sode, Il porridge, Il brodo di carne, I ravioli in casa e Le uova strapazzate.

Al Cosa significa…? gli italiani hanno cercato: DDL Zan, Zona rossa rafforzata, Resilienza, Transgender, Endemico, Rdw alto, LOL, Ce 2163 ffp2, Voto intermedio e Mchc basso.

Seguono poi la ricerca Perché…?: Conte si dimette, Non funziona Whatsapp, Gli inglesi hanno tolto la medaglia, Si festeggia 8 marzo, Israele attacca Gaza, Il principe Filippo non è re, I talebani sono entrati a Kabul, Messi va via dal Barcellona, I cani leccano e L’Italia non si inginocchia. E Come...?: Come caricare il green pass, Come finisce Masha e Orso, Come prenotare il vaccino, Come fare lo SPID, Come prenotare la terza dose, Come si ottiene il green pass, Vaccino Pfizer come funziona, Cashback come funziona, Bonus terme come richiederlo e Come funziona la lotteria degli scontrini.

Infine, immancabile la ricerca Cosa vedere a…?, che ha visto come principali mete ricercate Roma, Torino, Milano, Firenze, Bologna, Siena, Parma, Catania, Napoli e infine Venezia.