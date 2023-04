Riformista, Renzi pesca da FI: Scelto il nipote di Bruno Vespa come direttore

Riformista, Andrea Ruggieri è la scelta di Matteo Renzi

Mentre Calenda si sgola per fare il partito unico e unire Azione e Italia Viva, Matteo Renzi ha altri pensieri, da una parte finge di interessarsi al progetto dall'altra costruisce la sua squadra di lavoro al "Riformista". Il leader di Italia viva, - si legge sul Fatto Quotidiano - non essendo un giornalista iscritto all'Albo potrà solo fare il direttore editoriale. Sarà l'ex deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri ad affiancare l'ex premier in questa nuova avventura. Il leader di Iv aveva bisogno di un direttore responsabile che garantisse anche penalmente su quanto scritto sul giornale. E ieri è arrivato l’annuncio: Ruggieri, nipote di Bruno Vespa, lavorerà con Renzi, dopo non essere stato ricandidato in Parlamento a settembre.

Ruggieri - prosegue il Fatto - ha lavorato in Rai (tra gli altri a "Virus" di Nicola Porro) e ultimamente era opinionista nei talk Mediaset: "Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale – dice Renzi – e condividendo molte idee affascinanti". Subito dopo aver diramato in una E-news la notizia di aver nominato a direttore responsabile del suo Riformista , Antonio Ruggieri, ex deputato di Forza Italia. Negli stessi minuti, Carlo Calenda chiosa stizzito che Renzi "non si degna" di andare al Comitato politico da lui convocato per ieri sera. Renzi ha altri pensieri, niente partito unico.