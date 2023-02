Rissa Borrelli-Cazzola: “Ingrassi in tv”, “Vai a dare via il c…”

L'Aria che tira, scontro tra Borrelli-Cazzolla: GUARDA IL VIDEO

A L'Aria che tira, il programma in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, è fuoco e fiamme tra Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, e Giuliano Cazzola, ex sindacalista. Lo scontro inizia con le parole del deputato di Sinistra: “Se lei è rimasto alla fine del 1800… Possiamo andare indietro fino agli egiziani, per fare le Piramidi usavano le fruste sui lavoratori. Forse lei si immagina che questa debba essere l’attività che devono svolgere i nostri lavoratori. Lei ha avuto la fortuna per merito di avere una buona vita e una buona pensione, noi dobbiamo pensare alle nuove generazioni e a chi si va a fare un cuore così per quattro spicci”. “C’è un giudice a Napoli? Se uno ha i diritti si faccia difendere”, ribatte Cazzola.