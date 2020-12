Riviste, ricette e informatica argomenti di lettura più gettonati nel 2020

Ogni anno Readly analizza le abitudini di lettura degli italiani, sulla base delle 5000 riviste disponibili sulla propria app. I dati del 2020 mostrano che le pubblicazioni delle categorie “cucina” e “informatica” occupano in maniere esclusiva i primi dieci posti della classifica negli interessi dei lettori nel nostro Paese. In termini di incremento percentuale, invece, la lettura di riviste di “Arredamento”, “Cucina” e “Gossip” è cresciuta a tre cifre nel corso dell’anno, rispetto all’anno precedente, rispettivamente del 268%, del 241% e del 188%.

I dati italiani sono in parziale sovrapposizione con le tendenze globali, dove la cucina e più in generale gli argomenti correlati alla casa, agli animali domestici e al “fai da te” hanno maggiormente conquistato i lettori nel 2020.

In particolare, le posizioni dei segnalibri nelle riviste lette dagli italiani negli ultimi dodici mesi mostrano che il distanziamento sociale e le limitazioni a spostamenti e viaggi hanno portato i lettori a concentrarsi maggiormente sulle attività domestiche.

Gli articoli maggiormente salvati nel 2020 dai lettori italiana, in valore assoluto, da parte di lettori italiani sono stati infatti:

1. “Il primo passo è un buon impasto”, una guida alla realizzazione dell’impasto per la pizza - Giallo Zafferano Maggio 2020

2. “La chiavetta aggiustatutto” – Computer Idea, N. 211

3. “Torta di mele e yogurt” – Ricette Tradizionali, N. 66

4. “Navigare con i super DNS” – Win Magazine, N. 272

5. “Dieci app indispensabili (più una)” - Win Magazine, N. 270

6. “L’unione fa la sconto!” – Win Magazine, N. 269

7. “Torta di carote” - Giallo Zafferano, Marzo 2020

8. “Amazon Fire TV - Da principiante a esperto” - PC Professionale, Dicembre 2020

9. “Il ritorno de eMule” - Win Magazine, No. 272

10. “3 cotture ideali per le patate” - Cotto e Mangiato, Ottobre 2020



– È evidente che abbiamo avuto un anno molto particolare. La tendenza a identificare con un segnalibro gli articoli dedicati a ricette di cucina o a suggerimenti informatici per poi poterli magari rileggere a più riprese, o condividere con amici e familiari, indica la necessità di molti italiani di tenersi occupati in casa durante l'anno e in particolare durante i mesi del primo lockdown, e di approfittare dei benefici offerti dalla tecnologia. Le riviste sono state utilizzate come fonte di ispirazione e conoscenza, e credo che questa tendenza alla lettura continuerà anche nel prossimo anno, afferma Jan Blender, Content Lead per l’Italia di Readly.

Altre tendenze di lettura del 2020

Analogamente, l'analisi degli articoli più letti su Readly a livello globale evidenzia un chiaro richiamo alle tendenze tipiche del periodo della pandemia, dalla cura degli animali domestici, alle migliori ricette per fare il pane in casa. Tra gli articoli più letti spiccano infatti:

● "La tua guida domestica al lievito naturale" della rivista britannica “BBC Good Food”;

● “Il tuo cane riceve troppe attenzioni?”, sulla rivista tedesca “Mein Hund und ich”;

● “Speciale cucciolo” – la check list, sulla rivista svedese “Härliga Hund” dedicata ai cani;

● Più interessati alle questioni di cuore i lettori dei Paesi Bassi, dove l’articolo maggiormente letto nel 2020 è stato “Come far scattare la scintilla al primo appuntamento?" del mensile “Quest”.

Nel 2020 molti hanno scoperto nuove aree di interesse. Coloro che si sono appassionati alla cucina, al giardinaggio o che si sono presi cura degli animali domestici continueranno sicuramente a dedicare tempo alle loro passioni anche nel nuovo anno, conclude Jan Blender, Content Lead per l’Italia di Readly.