Roby Facchinetti nei panni dell'eroe Parsifal: "L'uomo delle stelle è tornato"

L’Opera-prog ‘Parsifal - L'uomo delle Stelle’ nasce da quello che è sempre stato un sogno di Facchinetti e Negrini, di completare e trasformare in un’opera autentica il racconto dell’eroe Parsifal, già protagonista dell’omonima suite musicale e album, grande successo dei Pooh del 1973.

L’intuizione a quel tempo fu di Valerio Negrini che sul tema musicale scritto da Facchinetti, scelse di raccontare la straordinaria storia di Parsifal, perché da sempre affascinato dal personaggio e dalle tante sfaccettature delle sue vicende eroiche e umane. Questo ambizioso progetto di Roby Facchinetti, iniziato con Valerio Negrini che ha infatti firmato due liriche all’interno dell’Opera, ha poi preso forma a partire dal 2017 insieme al collega e amico per sempre Stefano D’Orazio, lavorando insieme incessantemente per tre anni fino a settembre 2020. Successivamente ci sono voluti altri due anni per completare la realizzazione dell’Opera che, in oltre due ore di musica, racconta le numerose imprese eroiche di Parsifal durante le crociate e il suo leggendario viaggio alla ricerca del Santo Graal, un tema che unisce mitologia, storia e leggenda in un'esperienza musicale di grande impatto.

Roby Facchinetti, che interpreta vocalmente il personaggio di Parsifal, è accompagnato nel narrare le avventure dell’eroe, da grandi artisti della musica italiana ed internazionale che raccontano la storia e le gesta di Parsifal. I personaggi della storia sono: LADY KARA (Giada Maragno) la mamma di Parsifal; il RE (Petter Bjällö); MARIA (Federica Alcione) la donna di Parsifal; SIR HORN (Fabrizio Voghera) scudiero del Re; PADRE DI PARSIFAL (Christian Iansante) e le due muse interpretate da Daniela Pobega e Federica Basso. L’Opera si compone di quarantaquattro brani divisi in due atti, dove l’eroe non appare più come un mito irraggiungibile, ma come un uomo che è chiamato ad affrontare difficoltà e prove, connotato da un’umanità profonda. La volontà di Stefano D’Orazio nella stesura delle liriche è stata proprio quella di delineare un Parsifal diverso da quello tradizionale, rendendolo meno ‘mitologico’, anche attraverso temi come il matrimonio e la paternità, affinché l’ascoltatore potesse identificarsi nel suo percorso. Gli arrangiamenti dell’intera Opera musicale sono a cura di Danilo Ballo. La direzione della Budapest Art Orchestra e dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana è affidata al Maestro Diego Basso.