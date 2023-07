Roma, la Città Eterna si tinge di giallo con gli autobus firmati Moscot

Moscot e gli autobus gialli in giro per Roma

Moscot, l’iconica istituzione newyorkese dell’eyewear, colora di giallo le strade di Roma con il suo stile unico. Fino al 24 luglio, il brand ha attraversato le strade più famose della Città Eterna con gli inconfondibili “MOSCOT yellow full-wrap buses”.

La campagna Out Of Home, attivata per la prima volta nella Capitale, in collaborazione con IGP Decaux, arriva dopo i successi delle precedenti campagne di settembre 2022 e giugno 2023 a Milano, che hanno visto protagonista il caratteristico “full-wrap Tram Darsena”. Questa attivazione si inserisce nella strategia di Brand Awareness implementata per l’Italia, mercato estremamente forte per MOSCOT, presente con tre negozi monomarca, uno a Milano e due a Roma.