Romeo e il contratto con Palazzo Chigi. Ecco perché non "picchia" sul governo

Romeo, il contratto milionario con Palazzo Chigi per gli interventi di manutenzione degli immobili della presidenza del Consiglio

Ecco svelato perché né l’Unità, né il Riformista “picchiano” sul governo Meloni. L’editore dei due quotidiani vicini alla sinistra, Alfredo Romeo, avrebbe parecchi intrallazzi con Palazzo Chigi. Attraverso la Romeo Gestioni, società specializzata nella gestione di patrimoni immobiliari, l’imprenditore, grazie a un accordo entrato in vigore nel 2013, ha il controllo totale sugli interventi di manutenzione di tutti gli edifici della presidenza del Consiglio. A rivelarlo è il Domani.

Ebbene, il 30 giugno scade l’accordo nato nell’ambito della convenzione Consip Facility management 3 e la decisione di rinnovare il contratto ad Alfredo Romeo è solo della premier Meloni. Quindi, com’è logico pensare, tutto vuole l’editore del Riformista e dell’Unità tranne che irritare “Donna Giorgia”.

La Consip, intanto, come scrive il Domani, ha messo a disposizione una prima opzione: la convenzione Facility management (Fm) 4 per cui Romeo è finito sotto processo, con l’accusa di turbativa d’asta, venendo assolto “perché il fatto non sussiste”.