Rose Villain scalda l'autunno di New York e con Geolier canta 'amore e odio' (con il brano Tu ed io)

Rose Villain scalda l'autunno a New York

"Autumn in New York'. No, non il celebre film del 2000 con Richard Gere e Winona Ryder, ma il 'titolo' di uno degli ultimi post social di Rose Villain. La 35enne artista milanese ha postato alcuni scatti social dalla Grande Mela che hanno lasciato i fans senza fiato.

Rose Villain e Geolier featuring, ecco 'Tu e io'

La cantante, che sta archiviando un 2024 di grandi soddisfazioni artistiche (in primis il suo Sanremo 2024 con Click boom entrato nel cuore dei fans seguito poi dall'album Radio Sakura) in queste ore è protagonista con Geolier (che al Festival è stato spettacolare e ha chiuso secondo dietra ad Angelina Mango) di un brano 'Tu ed io' che racconta una relazione di “amore e odio”.

Tu ed io di Geolier e Rose Villain, il testo

I due protagonisti della canzone si amano ma non riescono a fare a meno di ferirsi e vivono un tira e molla. Ecco il testo della collaborazione di Rose Villain e Geolier

[Geolier]

Tu e i’, simmo ‘nnammurate e nemiche

Nun me salutà, rice “addij”, certe cose ancora ‘nn ‘e capisco

E no, pecché te compuorte sempe accussì?

Pe’ mo io e te, ra luntano stamme vicino

Tu pe’mmé ancora nun sai chi sî

E ‘nn sai manco mo pe’tte che so’

Tu pe’mmé eri comme a nu Grammy

Ca ‘nn aggio vinciuto, colpa r”ô destino

Primma che vaje, puortate ‘o core mije

Tanto, nun me serve cchiù ‘e tanto

Però staje pensanno a tenè i’

I’ sto pensanno a te tеnè cu mme

Ma cu te nun è mai possibile

E forse è meglio accussì, però

[Geolier e Rose Villain]

Ti odio, ti amo, ti odio, ti amo, mi odio perché ti amo

Mi farai impazzire, non c’è più niente da fare

E non c’è più niente da dire

Legati dal filo spinato, ti odio e ti amo

Ma fammi soffrire, smetto anche di respirare

Se con te vuol dire morire

Rileggi l’ultimo messaggio, ti odio ma ti amerò fino alla fine

[Rose Villain]

Tu ed io siamo quelle canzoni tristi

Gli amori dentro i film che forse poi non esistono

Eppure con te ci credevo

Ora batterò i pugni, poi griderò al cielo

Se in questo universo non sarai con me

Io ti cerco in uno parallelo

Tu sei i miei guai e forever poi mai

No, non dire di no

Baby, resta ancora un po’

Stai pensando di andar via

Io sto pensando a tenerti con me

Ma con te non è mai possibile

E forse è meglio così, però

[Geolier e Rose Villain]

Ti odio, ti amo, ti odio, ti amo, mi odio perché ti amo

Mi farai impazzire, non c’è più niente da fare

E non c’è più niente da dire

Legati dal filo spinato, ti odio e ti amo

Ma fammi soffrire, smetto anche di respirare

Se con te vuol dire morire

Rileggi l’ultimo messaggio, ti odio ma ti amerò fino alla fine

Fino alla fine

Fino alla fine

Fino alla fine

Rose Villain e il post social da New York