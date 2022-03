Russia, censurato il sito web della Bbc. Putin: "Questo è solo l'inizio"

Guerra Russia-Ucraina, arriva lo stop alla Bbc: censurato il sito web

La censura ha colpito anche il sito internet della Bbc. “É solo l’inizio delle azioni di rappresaglia russe contro la guerra di informazione lanciata dall’Occidente”, ha avvertito in una nota il ministero degli Esteri russo. Putin continua a tenere sempre più sotto controllo il web. Roskomnadzor, l’ente per le comunicazioni di Mosca, sta bloccando sempre più servizi Vpn, i software che permettono di connettersi a una rete privata per aggirare la censura e connettersi a siti e app vietate.

Stando a quanto affermato dal presidente del Comitato della Duma di Stato per la politica dell’informazione, Alexander Khinshtein, e riportato da Interfax, l’intenzione dell’autorità di regolamentazione è quella di continuare questo lavoro di blocco preventivo. “Il Roskomnadzor funziona, le Vpn vengono bloccate ogni giorno, non è un compito così semplice ma sta andando avanti”, ha affermato Khinshtein durante una discussione sulle restrizioni imposte in Russia ai social media di proprietà di Meta, Facebook e Instagram. “Chiunque continui a utilizzare queste reti social, in un modo o nell’altro sta usando una Vpn, un sistema di bypass del routing su internet”.