Sallusti-Giannini, testa a testa nei talk. Riappare in onda il timido Molinari

Il presenziometro di Affaritaliani.it: torna in onda il timido Molinari di Repubblica

Chi sono i volti noti che più frequentano i salotti dei talk show televisivi? Per rispondere a questa domanda, Affaritaliani.it presenta una nuova rubrica chiamata "Il Presenziometro".

In un'epoca in cui il dibattito politico e sociale occupa un ruolo di primo piano nei media, il nostro giornale si propone di analizzare quanto spesso i personaggi più noti e influenti del mondo della politica, dello spettacolo e dell’editoria (ma non solo) vengono ospitati all’interno di questi programmi.

Ogni giorno, vi aggiorneremo sul numero effettivo di ospitate e premieremo il più “bello” e più presente sui palinsesti. Restate sintonizzati e non perdete l'opportunità di essere parte di questa nuova avventura. Ecco, dunque, tutte “le ospitate” aggiornate da lunedì 9 ottobre a domenica 10 dicembre nei talk show della prima serata e il segmento che lo precede: l'access prime time.

Ma non è tutto. Attraverso il sondaggio di Affari, voi lettori avrete la possibilità di votare uno tra i primi dieci personaggi all'interno della classifica del Presenziometro e scegliere personalmente chi vi fa perdere di più la pazienza. A Natale verrà "eletto" il prezzemolino più insopportabile del 2023, sperando di non dovercelo sorbettare così frequentemente in televisione. E ora... sotto con i voti!

Alessandro Sallusti (il Giornale): 15

Massimo Giannini (Repubblica): 15

Paolo Mieli: 14

Andrea Scanzi (Fatto Quotidiano): 13

Lucio Caracciolo (Limes): 12

Pietro Senaldi (Libero): 10

Marco Travaglio (Fatto Quotidiano): 10

Mario Sechi (Libero): 10

Annalisa Chirico: 9

Maurizio Belpietro (La Verità): 8

Concita De Gregorio: 8

Aldo Cazzullo (Corriere della Sera): 8

Francesco Specchia (Libero): 7

Alessandro Orsini: 6

Federico Rampini (Corriere della Sera): 5

Toni Capuozzo: 4

Elena Basile: 3

Mario Giordano: 3

Francesco Borgonovo (La Verità): 3

Piero Sansonetti (L'Unità): 3

Davide Vecchi (Il Tempo): 3

Maurizio Molinari: 3

Vittorio Feltri: 3

Agnese Pini (Quotidiano Nazionale): 2

Chantal Meloni: 2

Natalie Tocci: 2

Dario Fabbri: 2

Maurizio Mannoni: 2

Michele Santoro: 3

Emiliano Fittipaldi: 2

Marianna Aprile: 2

Daniele Capezzone (Libero): 2

Franco Bechis (Open): 2

Selvaggia Lucarelli: 2

Vittorio Sgarbi: 2

Rita Lofano: 1

Gianni Riotta (La Repubblica): 1

Drusilla Foer: 1

Carlo Cottarelli: 1

Andrea Malaguti: 1

Massimo Martinelli (Messaggero): 1

Peter Gomez (Fatto Quotidiano): 1

Giovanni Flores: 1

Fiorenza Sarzanini: 1

Corrado Augias: 1