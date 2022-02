Samsung Galaxy S22, il nuovo smartphone coreano è indistruttibile

Samsung Galaxy S22: l'azienda coreana svela il suo nuovo smartphone top di gamma più resistente ai graffi e urti a livello di scocca e display

Samsung ha svelato ieri la sua nuova famiglia di smartphone top di gamma che succederà a Galaxy S21. Il nuovo Samsung Galaxy S22 come il modello precedente sarà disponibile in tre diversi formati (base, Plus e Ultra) e punta sulla sicurezza e la struttura della scocca, caratterizzata da un nuovo involucro in alluminio più resistente chiamato Armor Aluminum. Non solo, il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1" di Samsung Galaxy S22 e da 6.6" per Samsung Galaxy S22+ è protetto dal nuovo Corning Gorilla Glass Victus che lo rende resistente a cadute dall'altezza di 2 metri e praticamente immune ai graffi. La tecnologia Intelligent Vision Booster regola automaticamente la luminosità circostante e rafforza il contrasto di colori.

Samsung Galaxy S22 e S22+: fotocamera da sogno

Samsung Galaxy S22 è più potente anche per quanto riguarda il comparto fotografico. I suoi sensori (fotocamera principale da 50 MP, teleobiettivo da 10 MP e ultra-grandangolo da 12 MP) infatti caturano più luce per enfatizzare i dettagli e rendere più vividi i colori per far risaltare i soggetti dello scatto anche al buio. La funzionalità Auto Framing per i video permette di rilevare fino a 10 persone e calibra in automatico la messa a fuoco.

"Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo - ha dichiarato TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile eXperience) Business - ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora".

Samsung Galaxy S22 e S22+: intelligenza artificiale, batteria e processore

Samsung Galaxy S22 è dotato della nuova intelligenza artificiale Stereo Depth Map consente di ritratte i soggetti anche nei dettagli più piccoli e con la Modalità Ritratto si potranno inquadrare con la massima nitidezza anche i peli degli animali. Il processore da 4 nm offre prestazioni superiori per le app. La batteria a lunga durata da 25 W (45W per Galaxy S22+) è dotata di sistema di ricarica rapida e garantisce un durata di un giorno di utilizzo con una sola ricarica.

Il prezzo di partenza di Samsung Galaxy S22 e di Samsung Galaxy S22+ è rispettivamente di 879 euro e 1.079 euro. I colori disponibili sono Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra è l'erede dei phablet della famiglia Note. Come gli smartphone precedente descritti offre accesso all’app Expert RAW 3, una suite di strumenti di editing in-camera, la S Pen integrata, funzionalità avanzate di Nightography e video, e di una batteria iper ottimizzata. Samsung Galaxy S22 Ultra ha un prezzo di partenza di 1.279 euro.

Samsung Galaxy Tab 8

Con Samsung Galaxy S22 è stata svelata anche la nuova famiglia di tablet Samsung Tab 8, anch'esso disponibile nei modelli base, Plus e Ultra. Si tratta della prima serie di tablet a supportare il Wi-Fi 6E 7, che fornisce fino al doppio della larghezza di banda. Il modello più grande dispone di un display Super AMOLED da 14,6" e una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una cornice sottilissima da 6,3 mm in alluminio Armor. "Poiché ci affidiamo sempre di più ai video per rimanere connessi e per l'intrattenimento, sappiamo che la caratteristica più interessante di un tablet è il grande schermo e la portabilità - ha commentato TM Roh - abbiamo lavorato per anni sull'innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra".

Il prezzo di partenza per il modello Samsung Galaxy tab 8 Ultra è di 1.299 euro.

