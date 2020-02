Samsung inaugura il pop-up store dedicato a Galaxy Z Flip dentro 10 Corso Como

Samsung Electronics Italia apre a Milano un pop-up store dedicato al nuovo smartphone Galaxy con display flessibile, presentato la scorsa settimana in occasione dell’evento Unpacked: Galaxy Z Flip.

Lo store Samsung si inserisce all’interno del concept shop 10 Corso Como, che con Galaxy Z Flip si arricchisce di una vetrina tecnologica.

Da oggi fino a domenica 8 marzo sarà possibile e toccare con mano lo smartphone Galaxy, non solo nelle colorazioni classiche Mirror Black e Mirror Purple, ma anche nell’edizione speciale firmata dallo stilista Thom Browne.

Realizzato con un vetro flessibile, Galaxy Z Flip sfida le leggi della fisica grazie a un display da 6,7 pollici che si ripiega in un form factor compatto, perfetto per essere tenuto comodamente nel palmo della mano. Progettato con un innovativo sistema di chiusura e un’interfaccia utente dedicata, Galaxy Z Flip offre nuovi modi per catturare, condividere e sperimentare i contenuti, il tutto a mani libere. Il nuovo dispositivo Samsung ha un design elegante ed è stato progettato per chi considera la tecnologia un’opportunità per esprimersi.

Inoltre, per coloro che amano lo stile sartoriale e desiderano che la loro tecnologia sia iconica come il loro guardaroba, Galaxy Z Flip veste Thom Browne. L’edizione speciale firmata dal marchio di moda newyorkese unisce lo stile dello stilista ad una rivoluzionaria esperienza per gli smartphone.

Presso il pop up store sarà possibile acquistare il nuovo Galaxy Z Flip nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black e dal 6 marzo all’8 marzo sarà disponibile all’acquisto anche l’edizione limitata a firma Thom Browne.