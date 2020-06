Samsung lancia la nuova computing experience in Italia

Samsung Electronics annuncia oggi la disponibilità in Italia dei tre nuovi computer portatili premium: Galaxy Book S con tecnologia Intel, Galaxy Book Flex e Galaxy Book Ion.

I nuovi laptop premium fanno parte del portfolio Galaxy New Computing di Samsung e segnano il ritorno di Samsung nel mercato dei personal computer in Europa e in Italia.

Carlo Carollo, VP&it e Media Communication Samsung Italia, ha spiegato: Un ritorno in grande stile, per noi non si tratta solo di tre prodotti ma si tratta di definire un nuovo livello di eccellenza nell’esperienza utente”.

“Siamo tornati nel mercato dei personal computer sostanzialmente per tre motivi: sull’aspetto dell’hardware siamo un leader consolidato nell’innovazione tecnologica applicata ai principali elementi che compongono un notebook. In secondo luogo abbiamo affinato una profonda conoscenza di cosa debba essere un’esperienza innovativa di mobile computing, grazie all’esperienza dei nostri consumatori, in terzo luogo l’accordo con Microsoft ci permette di pensare che tutti i nostri dispositivi possano connettersi e integrarsi tra di loro. Con Microsoft non abbiamo semplicemente creato dei notebook migliori ma stiamo dando al mondo un assaggio dell’esperienza utente ai quali tutti i notebook dovranno aspirare in futuro”.

A questo proposito Silvia Candiani, Country General Manager Microsoft Italia: “Rivedere Samsung nella nostra linea di partner anche sul mondo del personal computer è molto bello. Anche l’esperienza del Covid-19 ci ha fatto capire quanto sia importante l’integrazione tra i vari prodotti e credo che ci sia un grande bisogno di strumenti sempre più funzionali e performanti. Siamo contenti di fare questo percorso insieme”.