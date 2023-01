Sanremo 2023 da record, previsti 50 mln di euro di raccolta pubblicitaria

Sanremo 2023, previsti 50 mln di euro di raccolta pubblicitaria

Sanremo 2023 si prospetta un’edizione da record. Per quanto non ci siano ancora conferme da viale Mazzini e Rai Pubblicità, secondo le stime, il Festival (in cartello dal 7 all’11 febbraio) dovrebbe raggiungere il maxi-traguardo di 50 milioni di euro di raccolta pubblicitaria. Una cifra mai vista in nessuna precedente edizione del Festival della Canzone Italiana.

Un dato davvero difficile da pronosticare, considerando anche l’entrata in regime del nuovo Testo unico che ha abbassato ulteriormente l’affollamento pubblicitario della Rai portandolo al 16% nella fascia oraria 18-24.

Un vincolo a cui Rai Pubblicità ha risposto non solo con un aumento dei listini tabellari e un focus dell’offerta sugli spot da 15”, ma anche accelerando sul taglio cross-mediale dell’offerta commerciale, offrendo ai propri partner attività di comunicazione che stazionano dalla tv alla radio, dal digital al social, fino alle iniziative sul territorio.

Quest’anno infatti Amadeus dall’Ariston nel corso delle serate del Festival non si collegherà soltanto con la Costa Smeralda (come nel 2022, una nave della compagnia battente bandiera italiana sarà ormeggiata davanti alla città, facendo da palcoscenico galleggiante per ospiti speciali, tra cui Salmo), ma anche con il Suzuki Stage, un palco in Piazza Colombo che animerà Sanremo con le performance di Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista.

Ma le iniziative non si fermano qui. Come riporta Engage, se per Plenitude (annunciato come sponsor “istituzionale”), non si è parlato per ora di attività sul territorio, diverso è il discorso per i partner "verticali": VeraLab (Skincare Partner) sarà presente con un trenino vestito con i colori del brand che attraverserà Sanremo portando con sé il mondo e il vissuto del marchio, mentre Dyson (Haircare Partner) inaugurerà un pop up store che proprio dalla città dei fiori partirà per un tour che proseguirà successivamente nelle principali località italiane.